Москва, 7 декабря, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Протезирование раненных в ходе специальной военной операции надо наладить современным образом. Об этом 7 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается демобилизации некоторых специалистов, в том числе врачей, протезистов, конечно, это нужно рассмотреть. Мы обязательно это сделаем», — сказал Путин.

Он добавил, что нужно не только современным образом наладить протезирование, но и расширить возможности специализированных предприятий и организаций и организовать эту работу.

По словам президента, также необходимо обеспечить всех лекарственными препаратами, наладить систему реабилитации и оплату проезда к месту лечения.