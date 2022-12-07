Москва, 7 декабря, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Зимой 2022–2023 годов туристический поток в России вырастет на 8% и составит до 18 млн человек, сказал 7 декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

ИА REGNUM Туризм в России

Большинство регионов и туристических кластеров готовы к приёму большого наплыва туристов, отметил он.

Наиболее популярными направлениями этой зимой Чернышенко назвал Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград, Волгоград и города Золотого кольца.

Среди горнолыжных курортов востребованы Красная Поляна, Архыз, Домбай и Приэльбрусье, Хибины, Гора Белая, Горный воздух и Шерегеш, сказал Чернышенко. На новогодние праздники прогнозируется практически 100% загрузка, отметил вице-премьер.

Напомним, в конце октября 2022 года Чернышенко докладывал президенту России Владимиру Путину об изменении структуры туристического потока. Если раньше бизнес-поездки составляли его значительную часть, то теперь количество поездок с целью рекреации и отдыха выросло в два раза.

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