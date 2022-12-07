Москва, 7 декабря, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла, заявил 7 декабря президент России Владимир Путин на заседании совета по правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла», — сказал глава государства.

Путин пояснил, что в текущих условиях нет никакой необходимости в таких мероприятиях для государства и для Министерства обороны России.

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