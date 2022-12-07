Путин заявил о необходимости анализировать проблемы в зоне спецоперации
Президент Путин призвал анализировать проблемы в зоне спецоперации
Москва, 7 декабря, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Проблемы в зоне спецоперации были, они могут возникать и сейчас, необходимо анализировать ситуацию, заявил 7 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.
Иван Шилов ИА REGNUM
Военная операция
Российский лидер также добавил, что проблемы с экипировкой военных должны быть уже решены, но если ещё остались вопросы, с ними разберутся.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы, в том числе «всеми имеющимися средствами».
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