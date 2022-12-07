Москва, 7 декабря, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Владимир Путин 6 декабря провел телефонный разговор с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, об этом президент рассказал на встрече с членами Совета по правам человека 7 декабря.

(сс) Vadim Tolbatov Донецк

Обсуждались удары ВСУ по Донецку. Президент России назвал действия киевской армии «ужасными».

Ранее на встрече с членами СПЧ Владимир Путин подчеркнул, что на Западе прекрасно понимают, кто и почему обстреливает мирные кварталы городов Донбасса, и лишь делают вид, что это не так.

Как сообщалось ранее, в результате массированного удара ВСУ по жилым районам Донецка 6 декабря погибли восемь человек, еще 14 получили ранения.