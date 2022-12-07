Тбилиси, 7 декабря, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Тбилиси не будет предоставлять военную помощь Киеву, заявил 7 декабря заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Днем ранее, 6 декабря, с аналогичным заявлением выступил глава фракции правящей партии «Грузинская мечта» в парламенте страны Мамука Мдинарадзе. Грузия не намерена становиться участником конфликта, объяснил он.

Ранее Гарибашвили рассказывал об обращении Киева к грузинской оппозиции с призывом «открыть второй фронт».

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