Москва, 7 декабря, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Погибший депутат ДНР Мария Пирогова помогала собирать помощь людям с освобождённых территорий, сообщила член СПЧ, главный редактор ИА REGNUM Марина Ахмедова.

Юрий Пущаев ИА REGNUM Гостиница «Донбасс палас» после обстрела

«Я не так планировала начать выступление, но вчера в Донецке был сильный обстрел, погибли люди. И среди них член нашей группы, наша коллега Мария Пирогова. Она была волонтёром и депутатом ДНР. Девушке было всего 29 лет», — рассказала Ахмедова в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами СПЧ.

По её словам, Пирогова принимала участие в сборе денежных средств на помощь людям с освобождённых территорий, собранные средства поступали к ней на карту.