Эр-Рияд, 7 декабря, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Для участия в первом китайско-арабском саммите в Саудовскую Аравию прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 7 декабря сообщает Центральное телевидение Китая.

antilong Си Цзиньпин

«Председатель КНР Си Цзиньпин на специальном самолёте прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что китайский лидер посетит Саудовскую Аравию с государственном визитом и примет участие в первом китайско-арабском саммите. Его визит продлится с 7 по 9 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай и Саудовская Аравия подпишут соглашения на сумму более $29 млрд.