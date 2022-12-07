Москва, 7 декабря, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Гендерно-нейтральные туалеты на саммите ОБСЕ в 2021 году возмутили министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом 7 декабря он сообщил на форуме «Примаковские чтения».

Mid.ru Сергей Лавров

По словам главы МИД России, после его соответствующего вопроса, ему показали дверь с буквами WC.

«Я спросил: «Это для дам или джентельменов?» Мне сказали: «У нас всё общее». Я не поверил. Но это на самом деле было так», — поделился впечатлениями Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России считает, что это «не по-людски».