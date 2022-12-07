Москва, 7 декабря, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы, заявил 7 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании совета по правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы — сначала мирными средствами, но если это не поможет — всеми имеющимися», — заявил глава государства.

Напомним, сегодня, 7 декабря, глава государства проводит встречу с членами совета по правам человека.