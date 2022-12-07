Путин: Россия продолжит борьбу за свои национальные интересы
Путин допустил борьбу за интересы России «всеми имеющимися средствами»
Москва, 7 декабря, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы, заявил 7 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании совета по правам человека.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
«Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы — сначала мирными средствами, но если это не поможет — всеми имеющимися», — заявил глава государства.
Напомним, сегодня, 7 декабря, глава государства проводит встречу с членами совета по правам человека.