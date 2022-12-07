Варшава, 7 декабря, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Польская группа компаний Amrest продаст рестораны KFC, которые компания развивала в России по франшизе, ООО «Альмира». Об этом говорится в сообщении компании.

(сс) rob_rob2001 Продукция KFC

Согласно опубликованным данным, ресторанный холдинг намерен продать 215 ресторанов минимум за €100 млн (около 6,6 млрд руб по текущему курсу ЦБ). Для завершении сделки необходимо получить одобрение владельца бренда Yum! Brands и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Напомним, что после начала военной операции на Украине польский холдинг закрыл принадлежащие ему российские рестораны, однако на работу бренда это не повлияло, поскольку большая часть заведений находится в управлении независимых собственников по договорам лицензирования или франшизы.