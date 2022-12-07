Москва, 7 декабря, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В зоне проведения военной спецоперации России по-прежнему есть военнослужащие, которым «до сих пор ничего не перечислили», заявил 7 декабря на встрече президента Владимира Путина с членами СПЧ глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Проблема не является массовой, но ее нужно решить, добавил Фадеев.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин и члены Совета по правам человека намерены обсудить тему проведения военной спецоперации, ситуацию с некоммерческими организациями и ряд других тем.