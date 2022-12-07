Москва, 7 декабря, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Запад использует концепцию прав человека для оправдания своего доминирования. Об этом 7 декабря сообщил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств, оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования», — сказал Путин.

Также он поблагодарил правозащитников за помощь гражданам, проживающим на новых российских территориях.