Путин обвинил Запад в использовании прав человека для доминирования
Москва, 7 декабря, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Запад использует концепцию прав человека для оправдания своего доминирования. Об этом 7 декабря сообщил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ).
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
«Мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств, оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования», — сказал Путин.
Также он поблагодарил правозащитников за помощь гражданам, проживающим на новых российских территориях.