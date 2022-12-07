Москва, 7 декабря, 2022, 17:02 — ИА Регнум. В зоне проведения военной спецоперации России по-прежнему существуют «сложности с экипировкой», заявил 7 декабря на встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека глава СПЧ Валерий Фадеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Разберёмся», — ответил ему президент России.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин предложил членам СПЧ обсудить на встрече 7 декабря ситуацию в зоне проведения спецоперации, работу некоммерческих организаций и ряд других тем.