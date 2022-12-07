Москва, 7 декабря, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил правозащитников с наступающим Днем прав человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Хотел бы поздравить вас с наступающим Днем прав человека. Наши встречи традиционно приурочены именно к этому событию», — сказал глава государства на заседании совета по права человека.

Российский лидер подчеркнул, что общая работа СПЧ по защите прав, свобод и законных интересов людей идет в постоянном режиме и «для многих эта деятельность стала по сути судьбой, призванием, вдохновляющим других людей, делом жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что включение военных корреспондентов в состав совета по правам человека объясняется тем, что на фоне развития СВО «сложился феномен военкоров».

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