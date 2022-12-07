Москва, 7 декабря, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Международные организации демонстрируют циничную ангажированность к России. Об этом 7 декабря сообщил президент России Владимир Путин на встрече с членами Советом по гражданскому обществу и правам человека.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам главы государства, эти организации не способны выполнять свои задачи. Они создавались в качестве инструмента влияния и много лет не замечали реальных проблем в Донбассе, однако после начала спецоперации «внезапно прозрели и беззастенчиво стали демонстрировать свою циничную ангажированность».