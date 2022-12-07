Берлин, 7 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Лица, задержанные в Германии по подозрению в государственном перевороте, планировали создать новую армию. Об этом сообщил генеральный прокурор ФРГ Петер Франк.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

По его словам, подозреваемыми внутри организации был создан совет, который должен был выполнять функции правительства.

Напомним, что в ходе операции силовики задержали 25 человек, среди которых гражданка РФ, в отношении ещё 27 человек проводятся оперативные мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подозреваемые связывались с представителями России.