Ереван, 7 декабря, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Договоренности о встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева пока нет. Об этом 7 декабря заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на правительственном часе в парламенте республики.

President.az Ильхам Алиев и Никол Пашинян

«На данный момент нет договоренности о новой встрече глав государств», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что власти Армении получили предложение от руководства Азербайджана о проекте мирного соглашения.

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