В Армении заявили, что пока нет договоренности о встрече Пашиняна и Алиева
Ереван, 7 декабря, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Договоренности о встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева пока нет. Об этом 7 декабря заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на правительственном часе в парламенте республики.
President.az
Ильхам Алиев и Никол Пашинян
«На данный момент нет договоренности о новой встрече глав государств», — отметил он.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что власти Армении получили предложение от руководства Азербайджана о проекте мирного соглашения.
Читайте также: Армения получила от Азербайджана предложение о проекте мирного соглашения