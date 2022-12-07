Белград, 7 декабря, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Голосовавшие против подтверждения мандатов российской делегации ПАЧЭС подписали организации смертный приговор. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря, об этом сообщила глава российской делегации в ПАЧЭС депутат Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

timofeeva.me Ольга Тимофеева

«Кто голосовал сегодня против, своими руками подписали смертный приговор ПАЧЭС. По факту вычеркнуть Россию из Черноморского региона невозможно. Не учитывать мнение России по всем вопросам в этом регионе тоже невозможно… Сейчас мы принимаем решение временно приостановить уплату членских взносов до восстановления здравого смысла. В ПАЧЭС он был полностью нарушен», — заявила Тимофеева.

Черное море раньше называлось Русским, и Россия, и Турция 30 лет назад были основоположниками ПАЧЭС, напомнила она.

Бюджет ПАЧЭС на 2023 год утвержден в сумме 1 795 000 евро. Он должен формироваться из взносов 13 государств-членов. На долю России приходится 256 429 евро (14,29%).

В настоящее время подтвержденные мандаты имеют только трое российских парламентариев: депутаты Госдумы Ольга Тимофеева и Николай Коломейцев (КПРФ), а также сенатор Алексей Кондратенко, хотя Россия вправе иметь гораздо больше мандатов, на голосование сегодня было заявлено еще семь россиян. Во время голосования по новым мандатам украинская делегация устроила цирк, вела себя агрессивно, отметила Тимофеева.

В Белграде, столице Сербии, проходит 60-я Генеральная ассамблея Парламентской ассоциации Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС), куда входят 13 государств Причерноморского региона.

Ранее Россия вышла из СЕ. Размер взноса в Совет Европы составлял порядка 33 млн евро.

США планируют исключить Россию из ряда международных организаций, в том числе G20, следует из проекта оборонного бюджета США.