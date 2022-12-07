Санкт-Петербург, 7 декабря, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Петербурга 7 декабря приняли за основу внесённый губернатором Александром Бегловым законопроект о мерах по поддержке туристической отрасли. Он позволит оказывать прямую бюджетную поддержку бизнесу, развивающему приоритетные для города формы туризма, в том числе гостиничный и водный.

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Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, туризм является одним из высокодоходных и наиболее динамично развивающихся секторов экономики, стимулом для эффективного развития Санкт-Петербурга, при этом сфера туризма признана наиболее пострадавшей из-за пандемии отраслью экономики.

Петербургу необходимо развитие гостиниц премиум-класса, гостиниц среднего ценового сегмента и хостелов, работающих по международным стандартам. Кроме того, географическое положение города позволяет развивать сеть плавучих гостиниц — аквателей, ботелей, хостелов на воде. Город намерен развивать яхтенный, медицинский и водный туризм, а также круизный, который требует реконструкции портовой и причальной инфраструктуры.

Для этого в региональный закон «О туристской деятельности в Санкт-Петербурге» будет внесено положение об оказании не только информационной, консультационной, но и финансовой поддержки со стороны государственных структур за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в том числе путем предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Как сообщало ИА REGNUM, еще до завершения 2022 года число туристов, посетивших в этом году Санкт-Петербург, превысило 7 млн человек. При этом за весь 2021 год город посетило немногим более 6 млн туристов.