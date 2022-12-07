ФРГ считает, что Киев не обязан ограничиваться обороной своей территории
Берлин, 7 декабря, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Украина не обязана защищать только свою территорию. Об этом 7 декабря сообщил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.
Иван Шилов ИА REGNUM
Германия
Таким образом он прокомментировали попытки Киева нанести удары по российским военным аэродромам.
По мнению немецких властей, Киев не обязан ограничивать свои оборонные усилия собственной территорией.
«Впрочем, как правило, мы не высказываем позицию касательно таких инцидентов», — добавил Хебештрайт.