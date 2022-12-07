Берлин, 7 декабря, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Украина не обязана защищать только свою территорию. Об этом 7 декабря сообщил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Таким образом он прокомментировали попытки Киева нанести удары по российским военным аэродромам.

По мнению немецких властей, Киев не обязан ограничивать свои оборонные усилия собственной территорией.

«Впрочем, как правило, мы не высказываем позицию касательно таких инцидентов», — добавил Хебештрайт.