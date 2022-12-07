Ереван, 7 декабря, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Армения получила предложение от руководства Азербайджана о проекте мирного соглашения. Об этом 7 декабря заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на правительственном часе в парламенте республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Мирзоян заявил, что руководство Армении получило от Азербайджана предложение о проекте мирного соглашения и в ближайшее время намерено ответить на него, при этом подходы стран различны по многим вопросам.

«Мы получили очередные предложения азербайджанской стороны и будем выступать со своими очередными предложениями, к сожалению, подходы сторон далеки друг от друга по многим вопросам», — заявил глава МИД Армении, добавив, что переговоры и ведутся для того, чтобы стороны могли найти точки соприкосновения и достичь общий результат.

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