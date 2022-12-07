Москва, 7 декабря, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы оставил до 8 марта 2023 года в СИЗО трех обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили 7 декабря в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Александру Былину, Дмитрию Тяжёлых и Олегу Антипову до 8 марта 2023 года», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало иарегунм, 17 октября Басманный суд Москвы арестовал трёх подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту — Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых.

Движение транспорта по уже отремонтированной правой стороне полотна было возобновлено также 7 декабря. Работы по восстановлению автомобильного полотна должны быть полностью завершены в марте 2023 года.

Читайте также: Путин поддержал идею наградить строителей, восстановивших Крымский мост