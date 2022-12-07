Херсон, 7 декабря, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Очередные обыски в православных храмах проводятся «для недопущения использования религиозных общин как ячеек Русского мира», заявили в СБУ 7 декабря.

Kiyanka Штаб-квартира СБУ на Владимирской улице в Киеве

Как сообщалось ранее, новые обыски были проведены в православных храмах в Черкасской и Волынской областях, а также на временно оккупированной Киевом части территории Херсонской области.

СБУ подозревает священников и епископов в государственной измене.