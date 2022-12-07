Новосибирск, 7 декабря, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова назвала нынешние меры поддержки многодетных семей «бутафорскими», призвав разработать «реальные» меры поддержки.

АНО «Россия — страна возможностей» Мария Львова-Белова

Данное заявление омбудсмен сделала 7 декабря на форуме Всемирного русского народного собора в Новосибирске.

Львова-Белова отметила, что таких мер, как например, возможность бесплатно сходить в театр быть не должно, поскольку работающие мамы не могут воспользоваться данной мерой поддержки. Она подчеркнула, что пусть будет меньше мер, зато они будут качественнее.

Указывая на то, что в регионах всегда будут существовать различия в объёмах мер поддержки из-за разных бюджетов и разного уклада жизни, омбудсмен призвала власти каждого субъекта России сделать всё возможное, чтобы меры поддержки находились на одном уровне.