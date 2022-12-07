Москва, 7 декабря, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Западные страны пытаются отвлечь внимание для того, чтобы затруднить достижение договоренностей в рамках Конституционного комитета Сирии. Об этом 7 декабря сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

Kremlin.ru Сергей Лавров

Он отметил, что руководство России будет сталкиваться с ситуацией, когда достижение справедливой договоренности будет всячески затрудняться.

«В этом ключе работает созданная в пику астанинскому формату так называемая малая группа Конституционного комитета Сирии, и сейчас какие-то дополнительные механизмы пытаются создать. Думаю, что это просто для того чтобы отвлечь внимание Конституционного комитета, распылить усилия», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России добавил, что западные страны пытается переработать концепцию Конституционного комитета.

Он отметил, что вместо прямых переговоров и достижения договоренностей по конституционным вопросам в настоящее время западные страны продвигают подход, который они называют «шаг на шаг».

Лавров пояснил, что суть этой инициативы, которая была выдвинута в частности, нынешним спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном, заключается в том, чтобы побудить руководство Сирии предпринять шаги ради достижения компромисса в ответ на возможное смягчение санкций и обещания обеспечить встречные шаги со стороны оппозиции.

«Президент Асад сделал очень существенный шаг — объявил амнистию, люди вышли на свободу, и мы спрашиваем у Педерсена и западных коллег: пожалуйста, он сделал шаг без каких-либо условий, где ответ? Но ответа нет», — констатировал Лавров.

Читайте также: Россия надеется на добрососедские отношения между Сирией и Турцией