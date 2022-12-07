Донецк, 7 декабря, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Широкую Балку и Зайцево, сообщили 7 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 15:25 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Широкая Балка: выпущено 5 мин калибра 120 мм; 15:35 - н. п. Щербиновка – н. п. Зайцево: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 15:41 ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм, в 15:46 и спустя еще 13 минут — Киевский район, выпустив в общей сложности семь снарядов калибра 155 мм.