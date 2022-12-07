Брюссель, 7 декабря, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Европейский союз выделил €25 млн на программу «поддержки гражданского общества в Белоруссии». Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

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Согласно опубликованным данным, средства, выделенные в рамках программы EU4Belarus, пойдут на «поддержку гражданского общества, молодежи, студентов и преподавателей вузов».

Ожидается, что программа обеспечит 450 стипендий для студентов из Белоруссии и порядка 500 профессиональных обменов.

Отметим, что в 2020 году в ЕС обсуждался вопрос о выделении оппозиции Белоруссии до €3 млрд, однако программа так и не была реализована.