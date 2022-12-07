Москва, 7 декабря, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий аннулировал приглашение бизнесмену Евгению Пригожину на слет партии, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Zhirinovskiy2012.ru Леонид Слуцкий

«Официально заявляю об аннуляции приглашения Евгению Викторовичу Пригожину на открытие слета партии ЛДПР. Лично я ничего подобного не подписывал», — сказал Слуцкий.

По его словам, в центральном аппарате «будет проведено внутреннее расследование, как вообще Пригожин оказался в списке приглашенных».

В целом, по словам Слуцкого, «после продемонстрированного им ранее негативного отношения к ЛДПР, в которой уже 350 тысяч человек, было бы крайне странно видеть его гостем партийного слета».

«Что касается формулировок, которые использует Евгений Викторович, считаю дискуссию излишней. Это вопрос воспитания каждого из нас», — добавил Слуцкий.

Ранее в пресс-службе ЛДПР сообщили, что на слет партии пригласили известных людей, в том числе основателя группы «Вагнер». Мероприятие намечено с 11 по 13 декабря в Москве.

В телеграм-канале пресс-службы Пригожина было опубликовано якобы приглашение Слуцкого Пригожину для участия в торжественной части всероссийского слёта ЛДПР.

Там же был опубликована и реакция бизнесмена, который пообещал подробно ответить на приглашение «через некоторое время».

«Заранее хочу сообщить, что отношусь к нему с глубочайшим неуважением. Ранее длительно общался со Слуцким и знаю его исключительно с плохой стороны», — процитировала Пригожина его пресс-служба.

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