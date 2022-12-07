Москва, 7 декабря, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Обвиняемый в растрате бывший глава отдела Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Аслан Фейзба не является сотрудником академии с 2021 года. Об этом 7 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учебного заведения.

WL959 Здание РАНХиГС в Москве

«Аслан Фейзба не является сотрудником РАНХиГС с 2021 года», — сообщили в РАНХиГС.

Там отметили, что следственные действия в отношении Фейзбы проходят по уголовному делу, возбуждённому два года назад следственным управлением ФСБ России при взаимодействии с руководством РАНХиГС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фейзба объявлен в международный розыск по обвинению в растрате в особо крупном размере.