РАНХиГС: объявленный в розыск Фейзба не работает в академии с 2021 года
РАНХиГС: объявленный в международный розыск Фейзба не работает в академии с 2021 года
Москва, 7 декабря, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Обвиняемый в растрате бывший глава отдела Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Аслан Фейзба не является сотрудником академии с 2021 года. Об этом 7 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учебного заведения.
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Здание РАНХиГС в Москве
«Аслан Фейзба не является сотрудником РАНХиГС с 2021 года», — сообщили в РАНХиГС.
Там отметили, что следственные действия в отношении Фейзбы проходят по уголовному делу, возбуждённому два года назад следственным управлением ФСБ России при взаимодействии с руководством РАНХиГС.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фейзба объявлен в международный розыск по обвинению в растрате в особо крупном размере.