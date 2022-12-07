Москва, 7 декабря, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Российские авиакомпании смогут продолжить эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или аренду у дочерних предприятий, открытых за рубежом. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Зарубежные «дочки» российских организаций могут зарегистрировать права собственности на принадлежащие им самолеты в Едином государственном реестре прав на воздушные гражданские суда и сделок с ними», — говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что страхование, перестрахование и техническое обслуживание бортов будет осуществляться на территории РФ. Известно, что решение принято из-за санкционного давления, которое также затронула дочерние компании за рубежом.

В пресс-службе добавили, что подписанное постановление позволит нивелировать риски и позволит компаниям сохранить парк воздушных судов.