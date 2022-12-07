Москва, 7 декабря, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 8 декабря, вручит в Кремлёвском дворце медали «Золотая звезда» Героям России, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Накануне Дня Героев Отечества Владимир Путин вручит Героям России медали «Золотая звезда», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что мероприятие пройдет в Георгиевском зале. На торжественную церемонию приглашены более 200 военных и гражданских, проявивших особое мужество и героизм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высших специальных званий». В частности, звание адмирала присвоено командующему Балтийским флотом Виктору Лиине.

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