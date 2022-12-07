Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров
Москва, 7 декабря, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Указ «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высших специальных званий» подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 7 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Иван Шилов, ИА REGNUM
Владимир Путин
В частности, звание адмирала присвоено командующему Балтийским флотом Виктору Лиине.
Звание генерал-полковника присвоено начальнику Главного штаба — первому заместителю командующего Воздушно-космическими силами Виктору Афзалову.
Всего в указе 49 фамилий.