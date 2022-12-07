Москва, 7 декабря, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Власти России и Ирана подпишут «всеобъемлющий договор о сотрудничестве», заявил 7 декабря посол Тегерана в Москве Казем Джалали.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

По его данным, подписание договора произойдет в обозримом будущем, а документ будет носить долгосрочный характер.

Как сообщалось ранее, в первые 10 месяцев 2022 года объем товарооборота между Россией и Ираном превысил показатели за весь 2021 год, хотя и тогда он был рекордно высоким (более 4 млрд долларов).