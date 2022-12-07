Рубежное, ЛНР, 7 декабря, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В городе Рубежное Луганской Народной Республики полностью восстановлено газоснабжение. Об этом 7 декабря сообщили в ГУП «Луганскгаз».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В сообщении, опубликованном в телеграм-канале, говорится, что 100% жилых домов города, а также близлежащих населенных пунктов, таких как Варваровка и Кудряшовка, подключены к системе газоснабжения.

«Подача природного газа была восстановлена около 5 тыс. домостроениям частного и многоквартирного жилого фонда», — говорится в сообщении.