Прага, 7 декабря, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Проверки на наземных границах со Словакией решило продлить на 14 дней правительство Чехии. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на информационное агентство CTK.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

По информации журналистов, правительство Чехии решило продлить на 14 дней действующие до 12 декабря временные проверки на наземных границах со Словакией, которые были возобновлены 29 сентября в связи с резким увеличением количества нелегальных беженцев из стран Ближнего Востока.

Проверки на границе со Словакией стали мерой в борьбе с нелегальными беженцами, которые пытаются проехать транзитом через Чехию в страны Западной Европы.

Читайте также: Чехия приняла свыше 462 тыс. беженцев с территории бывш. УССР