Москва, 7 декабря, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Доля азиатских стран в экспорте российской нефти дошла до рекордных 77%, снижение поставок в Европу полностью компенсировано. Об этом сообщает 7 декабря пресс-служба компании «Роснефть».

Kremlin.ru Стабильность «Роснефти»

За первые девять месяцев года «Роснефть» нарастила экспортные продажи нефти в дальнее зарубежье на 4,8% — до 77,3 млн тонн. Продажи в Азию выросли почти на треть — до 52,4 млн тонн.

«В третьем квартале 2022 года доля азиатского направления в структуре реализации нефти в странах дальнего зарубежья достигла рекордных 77%», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что успешно оптимизировали каналы сбыта. Поставки в Азию не только выросли, но и полностью компенсировали снижение поставок в адрес европейских покупателей.

В целом объём реализации нефти с января по сентябрь включительно вырос на 3,3% — до 86,9 млн тонн.

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