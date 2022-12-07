Москва, 7 декабря, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Действие программы поддержки авиаперевозчиков продлено на 2023 год, сообщили 7 декабря в пресс-службе правительства России.

Самолет

В федеральном бюджете заложено 25,3 млрд рублей. Размер субсидий конкретных авиакомпаний зависит от их пассажиропотока.

Поддержка ведется по поручению президента, программа была запущена в апреле 2022 года, напомнили в пресс-службе.

«В условиях непростой ситуации, связанной с ограничениями недружественных стран, она (программа — прим. ИА REGNUM) позволила сохранить пассажирские перевозки на внутренних маршрутах», — сказано в сообщении.

В сентябре 2022 года в Ассоциации туроператоров России оценили общий объем поддержки, на который смогут рассчитывать российские авиаперевозчики в 2023 году, в 58,6 млрд рублей.