Вильнюс, 7 декабря, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Количество украинских боевиков, для которых будут организованы курсы подготовки, намерены удвоить в 2023 году в Литве. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба минобороны Литвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

По информации ведомства, в 2022 году спецкурсы в Литве прошли порядка 500 украинских боевиков.

«В 2023 году темпы обучения будут удвоены до 1,1 тысячи человек», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что в 2022 году инструкторы Литвы провели для боевиков Украины курсы по 18 направлениям.

Так, в конце текущего года завершится обучение по действиям на территории, которая подверглась химическому, радиационному, биологическому заражению, а также по сбору сведений из открытых источников, которые могут представлять интерес для разведки и по борьбе с беспилотниками.

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