Рим, 7 декабря, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Италия сократила поставки газа из России. Об этом 7 декабря сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

U.S. Secretary of Defense Урсула фон дер Ляйен

По её словам, доля российского голубого топлива в энергосистеме страны сократилась с 40% до 10%.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что принятый в США «Акт снижения инфляции» может привести к торговой войне с ЕС.

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