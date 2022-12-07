На автомобильной части Крымского моста начали новый этап ремонтных работ
Керчь, Крым, 7 декабря, 2022, 15:26 — ИА Регнум. На левой части трассы Крымского моста для автомобилей начались ремонтные работы, сообщил 7 декабря вице-премьер России Марат Хуснуллин.
ИА REGNUM
Крымский мост
Движение транспорта по уже отремонтированной правой стороне полотна было возобновлено также 7 декабря.
Работы по восстановлению автомобильного полотна должны быть полностью завершены в марте 2023 года.
Как сообщалось ранее, 5 декабря президент России Владимир Путин проехал на автомобиле по восстановленной части моста, выслушал доклад Хуснуллина и провел небольшую беседу со строителями.