Керчь, Крым, 7 декабря, 2022, 15:26 — ИА Регнум. На левой части трассы Крымского моста для автомобилей начались ремонтные работы, сообщил 7 декабря вице-премьер России Марат Хуснуллин.

ИА REGNUM Крымский мост

Движение транспорта по уже отремонтированной правой стороне полотна было возобновлено также 7 декабря.

Работы по восстановлению автомобильного полотна должны быть полностью завершены в марте 2023 года.

Как сообщалось ранее, 5 декабря президент России Владимир Путин проехал на автомобиле по восстановленной части моста, выслушал доклад Хуснуллина и провел небольшую беседу со строителями.