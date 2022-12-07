Курск, 7 декабря, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали возгорание нефтенакопителя возле курского аэродрома, сообщил 7 декабря глава региона Роман Старовойт.

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«Возгорание в районе курского аэродрома, вызванное в результате атаки ВСУ, ликвидировано», — написал он в телеграм-канале.

Он уточнил, что с огнем боролись больше 200 сотрудников МЧС, противопожарной службы региона, министерства обороны, РЖД и других ведомств.

В результате пожара никто не пострадал, добавил Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника ВСУ загорелся нефтенакопитель. Площадь пожара составила более 500 квадратных метров.

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