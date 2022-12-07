Москва, 7 декабря, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Около моста «Багратион» в Москве будет построен 400-метровый небоскрёб. Такое решение принято 7 декабря в ходе заседания архитектурного совета Москвы, которое прошло в режиме видеоконференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва-сити

«Проект из «нового поколения московских высоток» согласован архсоветом Москвы», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что первоначально в мастер-плане «Сити» это место не предназначалось под высотную застройку. Но недавно архитектурный совет пересматривал его и решил, что неэффективно иметь двухэтажный выход с моста «Багратион».

По его словам, после анализа градостроительной ситуации, транспортных потоков, доступности было принято решение организовать около моста «Багратион» высокоплотную функцию и продать инвестору.

Планируется, что строительство должно быть завершено к 2030 году.