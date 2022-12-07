Москва, 7 декабря, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Кремль, как и ранее, готов работать с западными странами на ближневосточном направлении. Об этом 7 декабря сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы по-прежнему готовы работать с Западом на ближневосточном направлении», — заявил он, добавив, что не Россия заморозила квартет посредников (США, Россия, ООН, Евросоюз), который с одобрения Совета Безопасности ООН занимался палестино-изральским урегулированием.

«Американцы хотят заниматься этим сами», — заявил Лавров.

По его словам, США намерены участвовать в палестинско-израильском урегулировании не на одобренных ООН принципах.

Лавров отметил, что Вашингтон намерен подменить одобренные Советом Безопасности ООН принципы подходом, в результате которого будет осуществлена попытка экономически удовлетворить палестинцев, заставив их смириться с тем, что государства у них не будет.