* Талибы — запрещённая в России организация

Фарах, Афганистан, 7 декабря, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Публичная казнь состоялась в Афганистане впервые после того, как радикальная группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова пришла к власти. Об этом сообщает 7 декабря Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Смертный приговор привели в исполнение в провинции Фарах на футбольном стадионе. Жителя провинции Герат по имени Таджмир казнили за убийство Мустафы, жителя провинции Фарах, совершённое пять лет назад. Таджмира также обвиняли в краже мотоцикла и мобильного телефона жертвы.

Таджмир был арестован после того, как родственники убитого обвинили его в преступлении. Отмечается, что мужчина сознался в убийстве.

За казнью наблюдали высокопоставленные члены правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сотни других людей. Официальный представитель правительства Забихулла Муджахид заявил, что власти продолжат жёсткий курс и будут следовать своему толкованию норм шариата.

По его словам, решение об исполнении наказания принималось «очень тщательно», его утвердили три высших суда и верховный лидер группировки, мулла Хайбатулла Ахундзада.

Газета «8 Собх» сообщает, что к казни был приговорён не один, а три человека. В частности, к смерти через побивание камнями приговорена женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, радикальная группировка пришла к власти в Афганистане в августе 2021 года. В период своего предыдущего правления в конце 1990-х годов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводили публичные казни, порки и побивание камнями осуждённых за преступления.