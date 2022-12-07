* * — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 7 декабря, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Обо всех гламурных венчаниях широкая общественность информировалась «чуть ли не в принудительном порядке». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментирую новость о том, что израильский телевизионный канал обнаружил кадры венчания Аллы Пугачёвой и Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Mid.ru Представитель МИД РФ Мария Захарова

«Если они ещё «покопают» то, обнаружат кадры венчания Аллы Пугачевой и в Израиле. Правда, не с Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)», — написала она в своем телеграм-канале.

Ранее сообщало, что российская певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) получили гражданство Израиля «незаконным путем».

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Захарова напомнила, чем закончились «золотые паспорта» Кипра и получение вида на жительство при покупке недвижимости на Западе, подчеркнув, что те, кто побежал за паспортами Израиля, не задумывались об этом.

«Что-то из двух должно было быть лицемерной формальностью: либо православная традиция, либо заверение израильских властей в отсутствии иных религиозных взглядов, кроме иудаизма. Ведь при заполнении документов будущий репатриант (не путать с воссоединяющимися членами семьи) должен подтвердить, что является или иудеем, или атеистом», — заключила представитель МИД.