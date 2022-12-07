Москва, 7 декабря, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается сделать исполнение государственного гимна России обязательным на заседаниях законодательных органов государственной власти регионов и представительных органов муниципальных образований, внес в Госдуму депутат от думской фракции КПРФ Михаил Матвеев, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас законодательные органы государственной власти субъектов РФ и представительные органы муниципальных образований вправе исполнять гимн России на открытии и закрытии своих заседаний, в частности, во время торжественных мероприятий. Исполнение гимна в названных случаях определяется как возможное, но не обязательное.

В сопроводительных материалах к законопроекту Матвеев отметил, что из-за этого в регионах нет единой практики исполнения государственного гимна на заседаниях представительных органов. Кроме того, имеется неопределенность относительно правовой возможности исполнения гимна при открытии или закрытии заседаний, учитывая, что в законодательстве нет ни разращения, ни прямого запрета на осуществление такого исполнения, отметил автор инициативы.

Парламентарий предлагает сделать исполнение государственного гимна России обязательным, распространив это требование на открытие и (или) закрытие заседаний законодательных органов государственной власти субъектов РФ и представительных органов муниципальных образований. При этом указанные органы смогут самостоятельно определить периодичность его исполнения в течение заседания.

По мнению депутата, законопроект приобретает дополнительную актуальность на фоне вхождения в состав России новых регионов.