Москва, 7 декабря, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Виктору Лиине, соответствующий документ опубликован 7 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Archive.government.ru Владимир Путин подписывает указ

Также глава государства присвоил звание генерал-полковника Виктору Афзалову. Кроме того, российский лидер присвоил звания генерал-лейтенантов и генерал-майоров ряду военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин присвоил очередное воинское звание официальному представителю Министерства обороны РФ Игорю Конашенкову

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