Путин присвоил звание адмирала командующему Балтфлотом Лиине
Президент России Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Лиине
Москва, 7 декабря, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Виктору Лиине, соответствующий документ опубликован 7 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Archive.government.ru
Владимир Путин подписывает указ
Также глава государства присвоил звание генерал-полковника Виктору Афзалову. Кроме того, российский лидер присвоил звания генерал-лейтенантов и генерал-майоров ряду военных.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин присвоил очередное воинское звание официальному представителю Министерства обороны РФ Игорю Конашенкову
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