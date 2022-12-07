Москва, 7 декабря, 2022, 15:03 — ИА Регнум. 90-летний отец певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров госпитализирован с подозрением на воспаление лёгких, сообщила 7 декабря пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.

Скорая

«Сейчас только сели в машину скорой помощи. Везут в больницу, на проверку, всё-таки возраст — 90 лет», — приводит слова Успенской ТАСС.

Пресс-секретарь отметила, что врачи подозревают у пациента воспаление лёгких.

Также данные о госпитализации Бедроса Киркорова приводят телеграм-каналы.