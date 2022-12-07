Санкт-Петербург, 7 декабря, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в Петербурге увеличили количество коек, развернутых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщили 7 декабря в городском оперштабе, за сутки дополнительно развёрнуто 257 коек.

Gb38.ru Больница №38 имени Н.А. Семашко

Это произошло за счет того, что 7 декабря приём больных с ковидом начала Городская больница №38 имени Н. А. Семашко в Пушкине. В предыдущие волны пандемии она уже неоднократно переходила в режим инфекционного госпиталя.

Общее количество коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге составляет теперь 2360 койко-мест в девяти городских стационарах.

По данным оперштаба, за последние сутки в Петербурге подтверждено 872 новых случая COVID-19 (+48 к уровню предыдущих суток). Госпитализировано за сутки 218 пациентов (+64), скончалось от ковида 15 больных (-2).

Всего на лечении COVID-19 в больницах Петербурга находится 1989 человек, из которых 153 человека — в реанимации, еще 4608 пациентов с подтвержденным ковидом лечатся амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, медики просят петербуржцев вновь носить маски в общественных местах.